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الرياضة

منتخب “U17” يفوز وديا على اتحاد العاصمة

بقلم محمد لمين صحراوي
منتخب “U17” يفوز وديا على اتحاد العاصمة
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اختتم أمس الجمعة، المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، تربصه التحضيري الذي أقيم بسيدي موسى، بفوز ودي أمام نظيره من اتحاد العاصمة.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بأن مدرب منتخب “U17” عزيز لحوسين. سرّح أمس، اللاعبين الـ 26، الذين تواجدوا بسيدي موسى، في تربص تحضيري ما بين 11 و14 جوان 2024.

كما أوضحت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، بأن تربص شبان الخضر. عرف برمجة 5 حصص تدريبية، ركز خلال المدرب لحوسين، على الجانبين التكتيكي والفني.

مشيرة إلى العناصر الوطنية واجهت في آخر أيام التربص أمس الجمعة، تشكيلة اتحاد العاصمة، لفئة أقل من 17 سنة، في لقاء انتهى بفوز شبان الخضر، بنتيجة 2-1.

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