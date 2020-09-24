منتخب U20.. الكشف عن القائمة المعنية بتربص سبتمبر

كشف مدرب المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة صابر بن سماعين، عن قائمة موسعة تضم 34 لاعبا.

وستكون هذه القائمة معنية بالتربص الذي سينطلق يوم غد، ويدوم 15 يوما بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

ويندرج هذا التربص في إطار التحضيرات لدورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم بتونس، المؤهلة الى كأس أمم افريقيا-2021 التي ستقام بموريتانيا من 16 فيفري إلى 4 مارس المقبلين.

ويعد نادي بارادو الأكثر تمثيلا في هذه القائمة بتواجد ثمانية لاعبين، متبوعا بشباب بلوزداد (7) واتحاد الجزائر (4).

القائمة الموسعة :

حراس المرمى : رضوان معاشو (شباب بلوزداد)، بوضياف ادريس (وفاق سطيف)، رمضان عبد اللطيف (شبيبة القبائل)، محمد امين يعقوبي (مولودية الجزائر)

اللاعبون : شمس الدين بكوش، محمد اسلام بلخير، محمد عزي، محمد فوضيل بلخادم، رضوان شاوتي، اكرم بوراس (شباب بلوزداد)، محمد رضا حميدي، عادل بولبينة، خليل بارة، محمد تيتراوي، مروان زروقي، عبد الجليل منصور، محمد بوكرمة، ميلود عبد السلام دادة (نادي بارادو)، عبد القادر تميمي، محمد عماد رقيق، محمد بشير بلومي (مولودية وهران)، فارس جابري نشات، حذيفة عرفي (شبيبة القبائل)، أسامة بركات (شباب باتنة)، زغنون حميدة (اهلي برج بوعريريج)، وسيم وهاب، محمد جنيدي، فؤاد رحماني، ايمن بوشنان (اتحاد الجزائر)، منصف بكرار (وفاق سطيف)، اسلام عنسل (اولمبي المدية)، عبد الجليل ايمن بن داود، محمد انيس سياف (شباب قسنطينة)، عبد المعز دراس.