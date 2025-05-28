منتخب أقل من 20 سنة يستعد لمواجهة تونس ودياً في عنابة

أعلن الطاقم الفني للمنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة، بقيادة المدرب رازيق ندار، اليوم الأربعاء، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص التحضيري بمدينة عنابة.

تحسباً للمباراة الودية المرتقبة أمام المنتخب التونسي يوم 4 جوان بملعب 19 ماي 1956.

ويأتي هذا التربص في إطار التحضيرات المكثفة التي يقوم بها المنتخب الوطني استعدادًا للاستحقاقات المقبلة. سعياً إلى اختبار أكبر عدد ممكن من العناصر الشابة. سواء الناشطة محلياً أو تلك المحترفة في الخارج. للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

القائمة المستدعاة:

حراس المرمى: محمد الكعبي (أتلتيك بارادو)، محمد أمين زروقي (شباب قسنطينة)، علي طارقو (أولمبي الشلف).

خط الدفاع: جليل كونتي (تشيلسي - إنجلترا)، بدر الدين دريزي (اتحاد الجزائر)، أسامة بنكو (أولمبي أقبو)، عبد الجليل منصوري (شباب بلوزداد). آدم مارشال (ميتز – فرنسا)، يانيس صوفيكيتيس (نيس – فرنسا)، معاذ حيون (مولودية الجزائر) آدم لتلات (وفاق عين البيضاء).

خط الوسط: يانيس سلامي (مارسيليا – فرنسا)، أنس عبد (أتلتيك بارادو)، دانيال إلياس مهدي (مولودية الجزائر). حسام عبد العزيز (أتلتيك بارادو)، أحمد بوشوك (غانغان – فرنسا)، أوسكار بيسات (أميان – فرنسا). وسيم بن يوسف (مولودية الجزائر)، ياسين عايشي (نيس – فرنسا).

خط الهجوم: سيف الدين سارية (مولودية البيض)، فاروق لعوفي (شبيبة الساورة)، داريس زيما (تولوز – فرنسا). حسام تزروت (أتلتيك بارادو)، زيد بيتكة (برمنغهام – إنجلترا)، زكريا ساف (وفاق سطيف)، بن عمار شنافي (أولمبي أقبو). زكريا بوداس (تيرنانا – إيطاليا)، عبد الرؤوف بومالة (شبيبة جيجل).