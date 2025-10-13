منتخب أوغندا يجري آخر حصة تدريبية بملعب حسين آيت أحمد قبل مواجهة الخُضر

أجرى منتخب أوغندا آخر حصة تدريبية له مساء اليوم على أرضية ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، استعدادًا للمواجهة المنتظرة أمام المنتخب الوطني الجزائري، لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويدخل المنتخب الأوغندي اللقاء بطموح الفوز فقط، إذ لا خيار أمامه سوى حصد النقاط الثلاث من أجل الإبقاء على آماله في التأهل. رغم صعوبة المهمة أمام “الخضر” الذين ضمنوا تأهلهم رسميًا في الجولة الماضية. بعد انتصارهم على منتخب الصومال (0-3).

هذه المواجهة ستكون فرصة لمنح بيتكوفيتش الفرصة لبعض العناصر الجديدة. والحفاظ على جاهزية المجموعة الأساسية قبل الاستحقاقات المقبلة.