منتدى أعمال جزائري-سعودي: الإتفاق على تكثيف التعاون التجاري والإستثمار

تم الإتفاق على تكثيف التعاون والإستثمار في مختلف المجالات ذات القيمة المضافة بين المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين ونظرائهم السعوديين. خاصة في ظل مشروع قانون الإستثمار الجديد الذي حمل تحفيزات ومزايا لتشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي بالجزائر.

ودعا رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الطيب شباب المستثمرين السعوديين إلى استغلال الفرص المتاحة لتكثيف التعاون التجاري مع الجزائر. خاصة في ظل مشروع قانون الإستثمار الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ فور مصادقة البرلمان عليه. بالإضافة كذلك إلى بحث الفرص الإستثمارية التي توفرها الجزائر في مختلف القطاعات. خاصة وأن قانون الإستثمار الجديد سيعطي دفعا قويا للحركية الاقتصادية ويمنح مزايا وتحفيزات للإستثمار الأجنبي.

وأضاف بأن الجزائر توفر مزايا إستثمارية تنافسية تجعلها محل أنظار المستثمرين الأجانب. لتوظيف رؤوس أموالهم وتنويع أنشطتهم الإنتاجية. معتبرا أن تنظيم هذا المنتدى يهدف أساسا الى بحث فرص التعاون الثنائي من أجل انشاء شراكة حقيقية مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.

من جانبه رحب رئيس الوفد السعودي زايد الأسمري، بجهود الجزائر في دفع عجلة الحركة الإقتصادية و هو ما سيحمل أثرا إيجابيا للرفع من حجم المبادلات التجارية ما بين البلدين.

و في مجال الإستثمار، أشار الى أنه سيتم العمل سويا لرفع حجم الإستثمار كما و نوعا في شتى المجالات بالنظر للامكانيات التي يتوفر عليها البلدين. معتبرا أن تنظيم هذا المنتدى سيمكن المتعاملين الاقتصاديين من البلدين بتبادل الآراء ووجهات النظر حول إمكانية الإستثمار في الميادين الخلاقة للقيمة المضافة وفرص العمل.

كما أشار ممثل قطاع الاعمال السعودي ناصر الغيلان، إلى وجود تكامل قوي بين الجزائر والسعودية. ما يستدعي تضافر المزيد من الجهود من أجل تكثيف وتنويع الفرص الإستثمارية.

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