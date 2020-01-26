منتدى أعمال جزائري ليبي يوم الثلاثاء المقبل

الوطني
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منتدى أعمال جزائري ليبي يوم الثلاثاء المقبل
بقلم فيصل زيان بوزيان

أعلنت اليوم، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عبر منشور على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، تنظيم منتدى الأعمال الجزائري الليبي يوم الثلاثاء المقبل، بفندق الأوراسي بالعاصمة، وهذا بالاشتراك مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة لمدينة سبها الليبية.

ويهدف هذا اللقاء الاقتصادي، لتكوين مفترق طرق لعقد لقاءات أعمال ثنائية بين رجال الأعمال الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الليبيين.

كما وجهت الغرفة نداء للراغبين في المشاركة في أعمال هذا المنتدى إرسال قسيمة التسجيل المرفقة عن طريق الفاكس أوعن طريق البريد الإلكتروني.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=762889

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