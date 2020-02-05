منتدى إقتصادي جزائري بريطاني نهاية فيفري الجاري

تحتضن الجزائر أواخر شهر فيفري الجاري أشغال المنتدى الإقتصادي الجزائري-البريطاني.

إستقبل سفير بريطانيا بالجزائر، باري لوين، أمس الثلاثاء، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عاقلي، ووفد مرافق له، في إطار التحضير لأشغال المنتدى الإقتصادي الجزائري-البريطاني.

حيث تطرق الطرفان إلى أهم المحاور الإقتصادية التي تربط البلدين، وأهم المجالات التي لاتزال تستقطب المتعاملين الإقتصاديين البريطانيين والجزائريين على حد سواء.

هذا تحضيرا لأشغال المنتدى الإقتصادي الجزائري – البريطاني الذي ستحتضنه الجزائر يومي الـ 25 و 26 من فيفري 2020.