منتدى اقتصادي “جزائري-كوري”.. ركاش يؤكد تشجيع الشراكات مع المؤسسات الكورية

شاركت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الأربعاء، في المنتدى الاقتصادي “الجزائري-الكوري” الذي نظمته سفارة كوريا الجنوبية بالجزائر والوكالة الكورية لترقية التجارة والاستثمار (KOTRA) تحت شعار “الشراكة الصناعية الشاملة بين الجزائر وكوريا” “Korea-Algeria Global Manufacturing Partnership”

وأكد ركاش في كلمة له، على الفرص المتاحة أمام المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين في الجزائر وكوريا الجنوبية لاسيما في مجالات، التكنولوجيا، الطاقات المتجددة. والمدخلات الصناعية الصناعات التحويلية وتثمين المواد الأولي. مشيرا إلى أن الجزائر تشجع الشراكات المثمرة مع المؤسسات الكورية في هذه القطاعات بغية زيادة حجم الإستثمارات الكورية في الجزائر.

وأضاف ركاش، أن هذه الفرص تشمل مجالات تصنيع المعدات والتجهيزات الصناعية، الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، وقطع الغيار والمكونات. بالإضافة كذلك إلى الصناعات الثقيلة، التي يمتلك فيها الجانب الكوري خبرة رائدة وتجربة ناجحة تكمح الجزائر إلى الاستفادة منها. وتطرق أيضا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووكالة KOTRA. عبر تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين من أجل تنسيق أفضل وتبادل فعّال للمعلومات والخبرات، وتسهيل تدفق الاستثمارات البينية في البلدين.

ومن جهة أخرى، حث ركاش المؤسسات الكورية على اغتنام هذه الفرص والمزايا والتحفيزات التي جعلت من الجزائر وجهة واعدة للمستثمرين الكوريين. في ظل مناخ استثماري محفز يقوم على الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وتوفير التحفيزات والمزايا والمرافقة. دون أي تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب.

واستعرضت الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار المزايا التنافسية الهامة التي تحوزها الجزائر من موقع جغرافي استراتيجي. بنية تحتية حديثة، موارد طبيعية وطاقوية بأسعار تنافسية ويد عاملة شابة ومؤهلة.

كما سلّطت الضوء على بيئة الأعمال التي شهدت تحولات عميقة خلال السنوات الأخيرة. بفضل الإصلاحات التي استهدفت تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية السوق الوطنية.

