منتدى الأخوة الجزائرية الفلسطينية يدعو القادة العرب لتوحيد جهودهم لإقامة دولة فلسطين

رحب منتدى سيدي أبي مدين للأخوة الجزائرية الفلسطينية بانعقاد القمة العربية في دورتها الـ31 بالجزائر. منوهاً بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية للم الشمل وتوحيد الصف في العمل العربي المشترك.

كما عبر منتدى الأخوة الجزائرية الفلسطينية الذي يرأسه، الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، في بيان له عن ارتياحه وتفائله بالنتائج. التي توصلت إليها “قمة الجزائر “وفي طليعتها قضية فلسطين باعتبارها القضية المركزية للقمة العربية.

في حين، دعا المنتدى قادة الدول العربية أن يكونوا على الدوام عونا وسندا لفلسطين وشعبها. وأن يوحدوا جهودهم من أجل قضيتهم العادلة ولإقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة عاصمتها القدس الشريف.

وجاء في ختام البيان: “إننا نتوجه بأصدق التهاني إلى أمتنا العربية وإلى أشقائنا في فلسطين بنجاح قمة فلسطين”. وقد “كانت كذلك بامتياز كما نهنئ الجزائر رئيسا وقيادة وشعبا بهذا الإنجاز التاريخي المشهود.”

وطالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف معاناة الشعب الفلسطيني. والعمل الجاد لإنهاء الإحتلال الصهيوني من خلال تطبيق قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقال قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في بيان صدر عنه مع ذكرى “إعلان بلفور”. أن هذا الوعد المشؤوم كان سببا رئيسا لنكبة فلسطين عام 1948. وشكل بداية لمأساة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود طويلة”.