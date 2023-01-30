منتدى الأخوة الجزائرية الفلسطينية يوجه نداء إلى ممثلي الشعوب الإسلامية في برلمانات البلدان الإسلامية

أصدر منتدى الاخوة الجزائرية الفلسطينية بيانا وقعه رئيسه الشيخ محمد المأمون القاسمي بمناسبة انعقاد الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وجاء في البيان أن المنتدى يتطلع إلى اتخاذ قرارات تكون في مستوى الأحداث التي تعيشها الامة الاسلامية ولا سيما في أرض الإسراء والمعراج. حيث تتجه الانظار إلى الأقصى المبارك الذي يتعرض كل يوم لانتهاك حرمته وتديني ارضه من قبل المستوطنين الصهاينة.

وأشار البيان الصادر على هامش مؤتمر اتحاد مجالس مجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ان القلوب تظل مشدودة إلى الاقليات المسلمة المستضعفة التي تشهد حملات تطهير عرقية ولا سيما في بورما والصين.

كما يزداد القلق بحملة نشر الكراهية في بلدان اوروبية وتكرار الاعتداءات على مقدسات المسلمين. حيث تجددت مؤخرا في شكل حرق المصحف الشريف في جريمة نكران لا ينبغي السكوت والتغاضي عنها أو الاستهانة بها.

وقال المنتدى انه ينتظر من الجزائر اتخاذ مواقف حازمة بشأن هذه الأحداث وكل الأحداث التي تشغل الرأي العام الإسلامي وفي طبيعتها ما يجري في أرض فلسطين.

وثمن المنتدى مواقف الجزائر المبدئية من قضايا الامة واولها القضية الأولى للمسلمين.

كما ناشدت الدول العربية والإسلامية أن تتمسك بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفي طليعتها قضية الأسرى واللاجئين وحق أبناء فلسطين في العودة إلى ديارهم.