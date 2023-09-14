منتدى الأعمال الجزائري-الصيني.. التوقيع على أكثر من 15 اتفاقية شراكة

اختتم منتدى رجال الأعمال الجزائري-الصيني أمس بوهران بالتوقيع على أكثر من 15 اتفاقية شراكة بين مؤسسات جزائرية وصينية في عدة ميادين منها البناء والاتصالات.

وأوضح مدير الصيد البحري والمنتجات الصيدية لولاية وهران ومقرر الورشات، مغني منور صنديد. أنه تم إبرام هذه الاتفاقيات في اختتام الورشات الخمس التي تم تنشيطها بالمناسبة. حول أشغال البناء ومستلزمات وعتاد البناء والحديد والصلب والتعدين والورق والكرتون و مواد التغليف البلاستيكية والصناعات الجلدية والاتصالات السلكية و اللاسلكية.

كما تم إبرام هذه الاتفاقيات في كل من قطاعات البناء و الاتصالات والمناولة و الكهرباء. والصناعات الصيدلانية والتحويلية، حسب ذات المتحدث.

وقد تم إبراز لأصحاب المؤسسات الصينية الحاضرين بهذه الورشات ما يتضمنه قانون الاستثمار من مزايا وتسهيلات للمستثمرين في الجزائر.

وفي ذات السياق أكد مغني منور صنديد، أنه سيتم برمجة لقاءات ثنائية أخرى بالجزائر للتفصيل أكثر في عقود الشراكة المبرمة.

جدير بالذكر أن منتدى الأعمال الجزائري-الصيني حضور حوالي 30 مؤسسة صينية وما يفوق عن 50 مؤسسة جزائرية. من أجل تحديد فرص الاستثمار من الجانبين بحضور كل من سفير جمهورية الصين الشعبية في الجزائر، لي جيان، ووالي وهران، سعيد سعيود.