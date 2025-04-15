منتدى الأعمال الجزائري الصيني للاستثمار: التوقيع على 4 اتفاقيات مهمة

تم اليوم الثلاثاء التوقيع على أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين متعاملين اقتصاديين جزائريين وصينيين. في إطار منتدى الأعمال الجزائري الصيني للاستثمار.

وقد تم توقيع اتفاقية بين شركة فوندال وشركة جيتور الدولية لصناعة السيارات، إضافة إلى اتفاقية بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ونظيرتها الصينية

كما تم توقيع اتفاقية بين مجمع إيريس الجزائري ونظيره مجمع شيري الصيني، إضافة إلى اتفاقية بين مجمع أغرولوغ الجزائري ومجمع “سي أر سي سي ” الصيني.