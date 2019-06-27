منتدى الأمن الوطني.. حجز قرابة 03 طن و242 كلغ من القنب الهندي خلال 5 أشهر

إحتضن منتدى الأمن الوطني اليوم ندوة إعلامية، نشطها عميد أول للشرطة جمال قسوم رئيس المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات بمديرية الشرطة القضائية.

وذلك بمقر منتدى الأمن الوطني الكائن مقره، بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي بشاطوناف، وبحضور إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني والأسرة الإعلامية.

تناول المحاضر بالشرح والتفصيل الجهود المبذولة من قبل مصالح الشرطة عبر التراب الوطني، في إطار مكافحتها لظاهرة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات و المؤثرات العقلية، خلال الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى سنة 2018 وكذا 5 أشهر الأولى من سنة 2019.

حيث سجلت أعلى نسبة محجوزات من القنب الهندي سنة 2014 وقدرت ب69 طن و 600 كلغ وتم حجز سنة 2015 ما مقداره 41 طن و705 كلغ، في حين تم حجز 25 طن و606 كلغ سنة 2016، لتنخفض نسبة المحجوزات من القنب الهندي سنة 2017 الى 07 طن، وسنة 2018 تم حجز 08 طن.

كما تم حجز قرابة 03 طن و 242 كلغ خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2019.

أما فيما يخص كميات المخدرات الصلبة المحجوزة مثل مادة الكوكايين فقد تم حجز 12 كلغ بالإضافة إلى 07 كلغ و 816 غرام سنة 2016.

من جهة أخرى، حجزت ذات المصالح خلال الخمسة أشهر الاولى لسنة 2019 ما قدره 1 كلغ و 552 غرام من مادة الكوكايين.

كما حجزت مصالح الأمن الوطني 1118807 قرصا من المؤثرات العقلية سنة 2018 من مختلف الأنواع. أما الخمسة أشهر الأولى لسنة 2019 فتم حجز 1003801 قرص مهلوس.

كما قامت مصالح الامن الوطني من سنة 2013 الى سنة 2018 من معالجة 116942 قضية، مع توقيف 153283 شخص متورط في قضايا الاتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية احيلوا على الجهات القضائية المختصة.

وبخصوص التوقيفات فقد تم توقيف 17112 شخص خلال الخمسة اشهر الأولى لسنة 2019 و تم معالجة 13559 قضية.

وخلص المحاضر إلى أن الشرطة الجزائرية تسعى جاهدة للتصدي لكل أشكال الإجرام و مكافحته من خلال توفير كل الإمكانات المادية و البشرية، كما تعمل بالشراكة مع كل القطاعات للقضاء على هذه الآفة و تبقى مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ساهرة ومجندة خدمة للمواطن والوطن.