منتدى الإقتصاد المستدام.. توزيع الجوائز على الفائزين ماي المقبل

أعلن منتدى الإقتصاد المستدام عن إقامة حفل توزيع الجوائز SEF، خلال شهر ماي المقبل. وذلك بعد الحدث الكبير للمنتدى الذي انعقد يومي 6 و 7 نوفمبر الفارط في مركز الدولي للمؤتمرات.

وكان المنتدى قد جمع الفاعلين في التنمية المستدامة والذي فاق عددهم الألف شخص. حيث سيكافئ المنتدى الشركات والمؤسسات التي تعمل على تطوير نماذج اقتصادية. تهتم بالمناخ والبيئة والعمل على التقليل من إنبعاثات الكربون وإنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون CO2.

وقال محمد إسكندر، مؤسس منتدى الاقتصاد المستدام، أن إزالة الكربون، والاقتصاد المستدام على نطاق أوسع، يمثلان فرصتين حقيقيتين للجزائر. بفضل إمكاناتها الشمسية، يمكننا أن نصبح مركزا للصناعة الخالية من الكربون، وبفضل نموذجنا الاجتماعي الشامل. كما يمكننا فرض نموذج اقتصادي يعتمد على الحد من عدم المساواة ويحترم البيئة. مشيرا إلى أن أحد الإجراءات الأساسية لمنتدى SEF هو تسليط الضوء على أولئك الذين يعملون بالفعل في هذا الاتجاه وتشجيع الآخرين على أن يحذوا حذوهم.

كما يجمع منتدى الاقتصاد المستدام الشركات التي تطور نماذج اقتصادية تدمج أهداف التنمية المستدامة. والتي تكرس جهودا مثبتة لتحقيق هذه الأهداف. ويتفاعل المنتدى أيضًا مع المؤسسات العاملة في هذه المواضيع. يتم تناول موضوعات مختلفة داخل SEF مثل إزالة الكربون، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والاقتصاد الدائري، والمدينة المستدامة، والجودة والصحة والسلامة والبيئة، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة.