منتدى الاستثمار السعودي ينطلق وسط مقاطعة دولية بسبب مقتل خاشقجي

عرف منتدى الإستثمار”دافوس الصحراء”، الذي أطلق اليوم الثلاثاء، بالعاصمة السعودية الرياض،مقاطعة دولية واسعة على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

“مؤتمر دافوس في الصحراء” الذي ينظمه صندوق الثروة السيادي السعودي ، يهدف إلى عرض الفرص الناتجة عن جهود الحكومة السعودية، لوقف اعتماد اقتصاد المملكة على النفط، إضافة إلى الإعلان عن عقود بمليارات الدولارات.

وخلال الأيام الماضية، أعلن مسؤولون سياسيون واقتصاديون ورؤساء شركات عالمية، مقاطعتهم للمنتدى، بسبب ما نشرته وسائل إعلام عالمية حول تفاصيل مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وفي بداية كلمتها، قالت مسيِّرة أولى جلسات المنتدى، لبنى العليان، وهي سيدة أعمال سعودية، إن المملكة ستنفذ القانون، فيما يتعلق بمقتل المواطن جمال خاشقجي.

وعبّرت العليان عن امتنانها «لمن حضر فعاليات المنتدى»، في ظل المقاطعة الواسعة لأعماله من جانب شخصيات وشركات أجنبية.