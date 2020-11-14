منتدى البرلمانات الإفريقية: ضرورة تعزيز الشراكة الدولية لمكافحة كورونا

خلص لقاء أشغال منتدى البرلمانات الإفريقية إلى ضرورة تعزيز الشراكة الدولية لمكافحة كورونا.

وخلص المنتدى إلى ضرورة تعزيز الشراكة الدولية أكثر من أي وقت مضى على مستوى الحكومات وكذا الأطراف غير الحكومية وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف المسطرة.

وحسب بيان لمجلس الأمة فإن عضو المجموعة البرلمانية الوطنية في الإتحاد البرلماني الدولي، أحمد خرشي، شارك عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، في منتدى البرلمانات الافريقية المنظم بالتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وأضاف ذات البيان أن النقاش بين المشاركين خلص إلى مجموعة من الملاحظات، أهمها أن جائحة كورونا أثرت سلبا على البرامج الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

وأبرزت الإحصائيات تراجعا في درجات تحقيق بعض الأهداف مثل الهدف المتعلق بالتعليم الجيد.