منتدى البلدان المصدرة للغاز.. إسداء جائزة استحقاق لسوناطراك

تم اليوم تنظيم مراسم إسداء جائزة استحقاق المجمع سوناطراك تسلمها رشيد حشيشي الرئيس المدير العام ممثلا عن المجمع، نظير مساهمة سوناطراك الفعالة في مجال تطوير صناعة الغاز الطبيعي.

وجاء هذا، بعد اختتام أعمال الاجتماع الاستثنائي لوزراء الدول المصدرة للغاز المنعقد اليوم 01 مارس 2024 بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رجال”. الذي يستضيف القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز.

ويقوم منتدى البلدان المصدرة للغاز بإسداء جوائز استحقاق لفائدة شخصيات معنوية أو مادية عند كل دورة. وذلك تقديرا للجهود المبذولة والإنجازات المميزة والمحققة من أجل تطوير وتنمية الصناعة الغازية.

وتم اختيار مجمع سوناطراك من بين عدة ملفات ترشح لشركات وشخصيات فاعلة في مجال صناعة الغاز. والتابعة لمختلف الدول الأعضاء في المنتدى حسب معايير يعتمدها المنتدى.

تجدر الإشارة إلى أن شركة سوناطراك تعتبر رائدة في الصناعة الغازية، لا سيما في مجال الغاز الطبيعي المميع. كونها أول شركة قامت بتشغيل مركب لتمييع الغاز الطبيعي على المستوى العالمي في مطلع الستينات (1964).

ولم تتوقف منذ ذلك عن توسيع نشاطاته لتشمل مجمل سلسة قيم الصناعة الغازية. وتطوير قاعدة صناعية تعتمد على أحدث التقنيات والتكنولوجيات، مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

ونوه حشيشي الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، في كلمته التي القاها في هذه المناسبة. عن امتنانه وسعادته بهذه الجائزة الفخرية المسلمة لسوناطراك. وعلى اختيار المؤسسة التتفرد من بين نظرائها من الشركات التابعة للبلدان الأعضاء بتسلم هذه الجائزة الفخرية التي تعبر على تميز سوناطراك.

وجلد رشيد حشيشي التزام سوناطراك المتواصل للعمل على تطوير الصناعة الغازية. وسعيها المستمر لتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية عبر الاستثمار في البحث والابتكار والاستدامة

مضيفا أن هذا التكريم بعد حافزا لمجمع سوناطراك لمزيد من التعاون والنجاحات المشتركة في المستقبل.

كما شهدت هاته المراسم اسداء جائزة لعلى حاشد نظير مساهمته الفعالة في نشاطات المنتدى. ولما قدمه خدمة لتنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي.

للعلم فإن علي حاشد قد تقلد عدة مناصب على مستوى شركة سوناطراك ووزارة الطاقة والمناجم. منها نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك مكلف بنشاط التسويق لعدة سنوات.