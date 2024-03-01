منتدى الدول المصدرة للغاز.. إختتام الإجتماع الوزاري التحضيري برفع “إعلان الجزائر” 

إختتمت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال أشغال الإجتماع الوزاري الإستثنائي التحضيري للقمة الـ 7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

والذي عرف مشاركة وزراء الطاقة للدول الأعضاء والملاحظين الذين رفعوا الصيغة النهائية لـ “إعلان الجزائر” لمصادقة القمة المرتقبة غدا السبت، برئاسة رئيس الجمهورية.

وفي كلمة له خلال ترأسه أشغال الاجتماع أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن الجزائر وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية لن تدخر أي جهد لإنجاح قمة رؤساء دول وحكومات المنتدى، مبرزا الدور الحيوي الذي يلعبه الغاز في المزيج الطاقوي العالمي.

من جهته أعلن الأمين العام للمنتدى، محمد حامل، عن قبول وزراء المنتدى وبالإجماع خلال اجتماعهم الاستثنائي طلب السنغال للانضمام إلى المنتدى، على ان يتم ترسيم الانضمام في أفريل المقبل.

كما دعا الوزراء المشاركون في الاجتماع، إلى العمل على تجسيد “رؤية مشتركة” لإنتقال طاقوي سلس وعادل من خلال تثمين الغاز الطبيعي مبرزين دور المنتدى و “اعلان الجزائر” الذي ستتوج به اشغال القمة في رسم مستقبل الطاقوي العالمي.

كما أكدوا على مكانة الغاز الطبيعي كمورد حيوي ومستدام يؤهله للعب دور حاسم في الانتقال الطاقوي المدفوع بالهاجس البيئي.

وعلى هامش الاجتماع، تم إسداء جائزة منتدى الدول المصدرة للغاز لمجمع سوناطراك “نظير مساهمته الفعالة في مجال تطوير صناعة الغاز الطبيعي”.