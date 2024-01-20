منتدى الدول المصدرة للغاز: الخيراء يؤكدون على أهمية قمة الجزائر 

تكتسي القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، التي ستحتضنها الجزائر ما بين 29 فيفري و2 مارس القادمين أهمية بالغة وفق ما أكده خبراء عرب في مجال الطاقة.

وفي تصريح لـ وأج أكد خبراء عرب في مجال الطاقة ان الجزائر حاليا تلعب دروا هاما حيويا كممون موثوق للغاز الطبيعي وكبلد رائد في أسواق الطاقة العالمية.

وحسب الخبير الدولي وأستاذ هندسة الطاقة، الدكتور رمضان أبو العلا، “الجزائر أصبحت تلعب دورا هاما في مجال صناعة الغاز” العالمية, بفضل امداداتها “الكبيرة و الوفيرة”.

وأشاد ذات الخبير بـ “الدور الكبير لهذا المنتدى في الساحة الطاقوية والذي لا يقل أهمية عن دور منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ومنظمة الدول المصدرة للنفط الموسعة (أوبك+) في تحديد الأسعار والكميات”.

ويعد هذا المنتدى حسبه “فضاء هاما للتنسيق والحوار حول دور سوق الغاز لاسيما في ظل الأزمات الحالية”.

في حين أكد الخبير في شؤون الطاقة و الغاز و وزير البترول المصري الأسبق, أسامة كريم, دور هذه القمة في التنسيق بين الدول المصدرة للغاز لتقييم السوق “من حيث العرض والطلب, ومعرفة الموقف الحالي في ضوء الصعوبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية الحالية والتي اثرت على حركة الملاحة في البحر الأحمر والمتوسط, وعلى كميات الغاز المنقولة إلى أوروبا”, و ذلك من أجل “طرح البدائل”.

وأضاف أن هذه “التحديات غير المسبوقة” بصدد “اعادة تشكيل خارطة الطاقة العالمية, والتي يمكن أن يكون للدول العربية شأن ودور كبير ومهم فيها”.