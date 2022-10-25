منتدى الدول المصدرة للغاز.. نحو تحقيق ثلاثية الطاقة

شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في الإجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF). الذي انعقد اليوم بالقاهرة (مصر).

وحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم، فقد ترأس وزير البترول والثروة المعدنية المصري هذا الإجتماع بصفته رئيس الإجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز 2022. حيث أشار الوزير المصري إلى أن الإجتماع ينعقد في وقت حرج تبذل فيه جهود عالمية. نحو تحقيق ثلاثية الطاقة المتمثلة في الأمن والإستدامة والقدرة على تحمل التكاليف. وأكد أن الغاز الطبيعي كمصدر نظيف للطاقة يعتبر الحل الصحيح والمتوازن وسيستمر في لعب دور رئيسي في مزيج الطاقة في المستقبل.

كما شدّد الاجتماع الوزاري على هدف المنتدى في دعم السيادة الدائمة للدول الأعضاء. على مواردها الطبيعية وقدرتها على التخطيط والإدارة بشكل مستقل. لتنمية واستخدام وتثمين مستدام وناجع ومحافظ على بيئة موارد الغاز لصالح شعوبهم.

وسلّط الإجتماع الضوء على أن أسواق الغاز الطبيعي تشهد تغيرات جذرية من حيث أداء السوق والالتزامات التعاقدية والاستثمارات. لقد وجد أنه في حين أن محاور الغاز تعاني من تقلبات شديدة. فإن أسعار عقود الغاز طويلة الأجل أكثر استقرارا ويمكن التنبؤ بها.

بالإضافة إلى ذلك، قدم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب خلال هذا الاجتماع لمحة عامة عن الاستعدادات الجارية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز. التي ستعقد في الجزائر العاصمة عام 2023. وشدد على أهمية هذا الاجتماع لصياغة وتقديم أفضل الحلول التي يحتاجها العالم لأمن الطاقة على المدى الطويل. ولإعادة الغاز الطبيعي إلى مكانه الصحيح كطاقة أساسية للتنمية المستدامة وانتقال الطاقة.

على هامش مشاركته في هذا الإجتماع الوزاري، عقد وزير الطاقة والمناجم اجتماعا ثنائيا مع نظيره المصري، طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. كما استعرض خلاله الوزيران حالة التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمناجم والفرص المتاحة لتطويره.

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