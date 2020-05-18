منتدى الشباب والمقاولاتية يرفع تقريرا للحكومة يتضمن حلول لإنقاذ المؤسسات المهددة بالإفلاس

يحضر المنتدى الجزائري للشباب والمقاولاتية، لتسليم مشروع اقتراحات وحلول للحكومة، حول الوضع الإقتصادي المتضرر من تبعات جائحة كورونا وآليات إنقاذ آلاف المؤسسات من الإفلاس .

وقال رئيس المنتدى الجزائري للشباب والمقاولاتية محمد عبد السلام، في اتصال مع”النهار اونلاين” أن المنتدى باشر سلسلة مشاورات مع مسؤولي المكاتب الولائية لرصد الوضع الإقتصادي، إذ تشير التقارير الأولية إلى واقع “أسود” لمختلف المؤسسات في شتى المجالات ماعدا الناشطة في قطاع المواد الغذائية.

ويعكف المنتدى على التنسيق مع مجموعة من الخبراء والمستشارين حول تشريح الوضع الإقتصادي العام ووضع خارطة طريق ستقدم للوزير الأول عبد العزيز جراد في شكل مشروع اقتراحات، للخروج من الوضع الاقتصادي الخطير الذي تشهده البلاد .

من جهة أخرى، إعتبر المصدر أن الزيادات في أسعار الوقود المدرجة في مشروع قانون المالية التكميلي، لا تعكس مساعي تحسين القدرة الشرائية للمواطن كما أنها تعيق تحسين مستوى أداء المؤسسات الإنتاجية.