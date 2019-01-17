منتدى حول الحرڨة السبت المقبل بالعاصمة

المنتدى تحت شعار “مستقبل شبابنا مسؤولية مشتركة”، يهدف الى توفير فضاء للتشاور.

والتبادل وفق صيغة منفتحة وتفاعلية للخروج بمقاربة شاملة موضوعية وعملية لمعالجة هذه الظاهرة.

تنظم وزارة الداخلية منتدى وطني حول ظاهرة #الحرقة يومي 19 و 20 جانفي 2019 بقصر الامم ،نادي الصنوبر الجزائر العاصمة،موسوم تحت شعار #مستقبل_شبابنا #مسؤولية_مشتركة،يهدف الى توفير فضاء للتشاور و التبادل وفق صيغة منفتحة و تفاعلية للخروج بمقاربة شاملة موضوعية و عملية لمعالجة هذه الظاهرة pic.twitter.com/gd02mW1UQR

— Ministère▪Intérieur (@interieur_dz) January 17, 2019