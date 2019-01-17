منتدى حول الحرڨة السبت المقبل بالعاصمة

الوطني
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منتدى حول الحرڨة السبت المقبل بالعاصمة
بقلم مصطفى.ق

تنظم وزارة الداخلية منتدى وطني حول ظاهرة الحرڨة السبت والاحد المقبلين، بقصر الامم نادي الصنوبر بالعاصمة.

المنتدى تحت شعار “مستقبل شبابنا  مسؤولية مشتركة”، يهدف الى توفير فضاء للتشاور.

والتبادل وفق صيغة منفتحة وتفاعلية للخروج بمقاربة شاملة موضوعية وعملية لمعالجة هذه الظاهرة.


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