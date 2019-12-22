منتدى رؤساء المؤسسات يثمن قرار الرئيس تبون

الوطني
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منتدى رؤساء المؤسسات يثمن قرار الرئيس تبون
بقلم مصطفى.ق

ثمن منتدى رؤساء المؤسسات، قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باستحداث وزارة مكلفة بالمؤسسات الناشئة والمصغرة.

وبنك متخصص لمرافقة الشباب في مشاريعهم وحاضنات لتلك المؤسسات عبر التراب الوطني.

وعبر المنتدى في منشرو على صفحته الرسمية في فايسبوك عن دعمه للمسعى لكونه سيمنح للشباب المقاول وحاملو المشاريع الوسائل والأطر اللازمة للنشاط وتجسيد مشاريعهم في جميع القطاعات.

وقال المنتدى ان القرار من شأنه أن يفتح المجال واسعا للمقاولاتية الشبابية، سيما وأن مشاريعهم ترتكز على الابتكار والتكنولوجيات الجديدة.

واردف أنه ستساهم هذه المؤسسات الناشئة في استحداث شبكة واسعة لمناصب الشغل وتصدير الحلول الذكية والمبتكرة في مختلف المجالات مما سينمي اقتصاد المعرفة في بلادنا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=745158

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