منتدى رجال الأعمال يثمن اجتماع الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين حول كورونا

ثمن منتدى رجال الأعمال اجتماع الحكومة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين اليوم، الذي جمع الحكومة بالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كورونا.

واعتبر المنتدى في بيان له الاجتماع اشارة قوية تعكس ارادة السلطات العمومية للحفاظ على آلة الانتاج الوطني وكذا مناصب الشغل.

وجدد المنتدى التزامه الكامل بالعمل مع السلطات العمومية والشركاء الاقتصاديبن لبحث الحلول والآليات العملية لمرافقة المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وكذا المساهمة باقتراحات ملموسة وفعلية لفترة ما بعد كورونا.

ويضم منتدى رؤساء المؤسسات صوته الى صوت الحكومة كشريك وقوة اقتراح اقتصادية من احل انجاح عملية التقييم والتقويم الجارية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وجدد المنتدى ارادته القوية والصادقة لدعم كل ما يهدف الى تطوير وترقية المؤسسة الاقتصادية الوطنية وبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يحقق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي ليعزز بذلك السيادة الوطنية والرفاهية الاجتماعية لمواطنينا.