منتدى مسك للإعلام يبحث الصحافة الرقمية وأثرها على الدول والشعوب

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منتدى مسك للإعلام يبحث الصحافة الرقمية وأثرها على الدول والشعوب
بقلم ل.ياسر

انطلقت اشغال اليوم السبت بالعاصمة المصرية القاهرة اشغال منتدى مسك للإعلام من تنظيم مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك” .

ويشارك في المنتدى الذي يدوم يوما واحدا أكثر من1500 شاب ومهتم بالاعلام الذكي وتقنياته الحديثة وكل ما تعلق بالعالم الرقمي.

ويتحدث في المنتدى أكثر من40 ضيفا من بينهم سفراء ووزراء ومدراء قنوات ومؤسسات إعلامية في8 جلسات حوارية توازيها 10 ورشات.

ويطمح المنتدى لرفع الوعي لدى الشباب خاصة في ظل التحدي التكنولوجي والثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم.

وافتتح سفير المملكة العربية السعودية بمصر سعادة أسامة نقلي الذي تحدث في محور الإعلام أداة لإدارة العالم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=717800

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