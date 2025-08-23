منتهى أملي أن أكون عند حسن ظن من حولي من أهل زوجي

سيدتي، بعد التحية والسلام أحييك من خلال هذا المنبر وأتمنّى أن أحظى منك بإجابة تثلج صدري وتبني لي ثقة تليق بزوجي وأهله، حيث أن الأمر يهمني كثيرا.

سيدتي، تزوجت منذ مدة ليست بالطويلة من شاب طيب خلوق تقدم لخطبتي وقد وعدني بالإحترام والتقدير ومنذ أن وطئت قدماي بيت الزوجية وجدت من أهل زوجي كل العناية والرعاية.

ولا أخفيك سيدتي أنني أخجل أحيانا من تفضيل حماي وحماتي لي على حساب أخوات زوجي.

لطالما سمعت عن مشاكل تحدث بين الكنّات وأهل الزوج، ولطالما تحسست من أن أكون أنا يوما سببا لمشكل ما بين زوجي وأهله.

ولأنني أريد الحفاظ على مكانتي بينهم ولأنني أريد البقاء في نعمة منّ الله بها عليّ.

فأنا أطلب منك سيدتي أن تمنحيني ما من شأنه أن يريحني ويجعلني بفضل الله زوجة صالحة مرحبا بها بين أهل زوجها.

فهل تكرمت عليّ بما من شأنه أن يريحني ؟.

إبنتكم م.ملك من الوسط الجزائري.

الرد:

بنيتي من الجميل أن تكون فتاة في مثل سنك توق أيما توق أن تكون مرحبا بها بين أهل زوجها. ومن خلال كلماتك لمست فيك الطيبة وروح المسؤولية. التي جعلتك تطلبين مني نصحا وإرشادا لتبقي معززة مكرمة بين زوجك وأهلك.

لست أكذب إن أخبرتك أن من بين أولى النصائح التي عليك إتباعها، أن تبقي على سجيتك وروحك الجميلة.

فهاتان العملتان هما أول ما سيقودك إلى الراحة والسكينة. فلا تغيري من طباعك لدرجة التصنع ولا تبالغي في تمثيل ما لا تقدرين عليه من أمور ومسؤوليات تثقل كاهلك مستقبلا.

والدا زوجك يعيان كل الوعي انك أمانة في رقبتهما، فلا تقلقي من شأنهما لأنهما يريان فيك الإبنة قبل الكنة. كما أنهما لن يكونا في مستوى سيء يوما ما ماداما يلفانك بالرعاية والحماية.

وحتى تكوني في مستوى تطلعاتهم إهتمي ببناء علاقة طيبة مع أخوات الزوج وإخوته. وتطلعي أن تكوني محل ثقة الجميع من خلال لسانك الطيب وأسلوبك اللين البعيد عن التميع والتغطرس.

لا زلت في بداية الحياة الزوجية والأصلح لك أن تكوني سفيرة والديك في بيت زوجك وأن تكنّي للجميع الإحترام والطيبة. فليس هناك ما يدفعك للتجهم او خلق المشاكل. لأن الأمور ستعود عليك بالسلب إن فعلت هذا.

ولا يفوتني ان أذكرك أنه من الجميل أن يكون زواجك التقليدي هذا عنوانا للحب والإحتواء من طرف الجميع. وخاصة النية الطيبة التي باشرت بها أجمل أيام عمرك والتي بإذن الله ستقودك لمعانقة السعادة.

ردت: “ب.س”