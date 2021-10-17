منتهى أملي زوج صالح يأسرني بطيبته حتى لو كنت الثانية في حياته

على قيد الأمل ابني أحلامي وأعيش لحظات الإنتظار بأن أحظى بفرصتي، فأنا مؤمنة اشدّ الإيمان من أنني لا محالة لا زلت أستحق السعادة، لأن الصبر الذي قابلت به الوحدة والإبتلاء لن يذهب هباءا منثورا، فأنا قادرة على العطاء وأستحق من يمنحني بلا بخل مشاعر صادقة وجميلة.

تقاعدت من سلك التعليم، فأحسست بمرارة طعم الطلاق خاصة بعد أن إنتقلت إبنتي الوحيدة لتحيا في بيت زوجها، بتّ وحيدة ولم يعد بمقدوري تحمل الوحدة وحسرة غياب السند. طلبي ليس بالمخجل مادام حلال أن ابحث عن روح تسكن روحي و تبعث في قلبي السكينة والأمل، فأنا في العقد الخامس من عمري، من إحدى ولايات الشرق الجزائري، متقاعدة كما اسلفت الذكر من سلك التعليم، أبدو أقل من سني بكثيرـ بيضاء البشرة، متوسطة القامة، مسؤولة واعية.

أريد أن أجتمع في الحلال بمؤنس لقلبي، من إحدى ولايات الشرق أو الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز65 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بأولاد بالغين، أريده عاملا مستقرا، كما أقبل بمبدأ التعدد لمن من شأنه أن يضمن لي سكنا خاصا أعد أن أجعله مملكة.

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