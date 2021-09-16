منتهى حلمي أن أبلغ حلم الأبوة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا زوج حائر متوجّس سيدتي وأريد الرسوّ على بر الأمان من خلال نصحكم لي وإرشادكم لي في موقف أمر به

مرّ على زواجنا بضعة أشهر، والحمد لله لا مشكل ينغص عيشي أنا وزوجتي لا من الناحية المادية ولا النفسية، فإرتباطنا كان بعد حب كبير مني ومنها

والحمد لله إنسانة على قدر كبير من الوعي ورجاحة العقل والتفكير،متفتحة وحنونة إلا أنّ ثمة ما يوجعني في الصميم، حيث أنه لم تبدو بوادر الحمل على زوجتي يسألني الجميع بمن فيهم أهلي عن الأمر، فتجدني أقف حائرا عاجزا عن الإجابة

أتوق أن أكون أبا وأحلم أن تتوطد علاقتي بمن إخترتها زوجة حليلة بطفل يجمعنا، فماذا عساي أفعل: هل أفاتحها في الموضوع وقد أجرح كرامتها؟ وهل لي أن أتريث وأنتظر ؟ أو أنّ في الأمر خطب وأنا لا أعرفه. دليني بالله عليك سيدتي فأنا في أمس الحاجة إلى كلام يزرع السكينة في قلبي

الأبوة

الرد

أشكرك أخي على كبير الثقة التي وضعتها فينا، وأبارك لك زواجك وأتمنى لك حياة سعيدة ملؤها الحب والتواد، وأتمنّى من صميم فؤادي أن يرزقك الله الذرية الصالحة

يزداد تماسك الزوجين ببعضهما بعض بعد إنجابهما لطفل يعتبرانه ثمرة إرتباطها ، كما أنهما يعتبرانه أيضا قرة العين التي تجمعهما وإلى الابد، وشوق الرجل للإنجاب أكثر منه للمرأة، لعدة إعتبارات لا يسعنا المجال لذكرها

لا يجب أن يزيد قلقك وهوسك حول الإنجاب عن حده المعقول أخي، حيث أنك وزوجتك في بداية زواجكما ، كما أنه يجب مراعاة الجانب النفسي والشعوري لزوجة إستقلّت بعد سنوات من عمرها في بيت رجل مهما أحبته إلا أن خوفها منه وتوجسها من مسؤولياتها تجاهه تبقى هاجسا لديها وقد يكون هذا الأمر عاملا مؤثرا على نفسيتها وحتى على هرموناتها. ثم ومن خلال ما لمسته من حديثك، فإن خوفك من مفاتحة عقيلتك حول مرور أشهر لكما تحت سقف واحد من دون أن يكون هناك حمل يكلّل زواجكما لا أظنه حفاظا على مشاعرها بقدر ما أحسه خوفا منك أن يكون أحدكما عقيما أو غير قادر على الإنجاب

كما لا يفوتني أن أنوه إلى أن ضغط الأسرة وسؤال المقربين حول هذا الموضوع من شأنه أن يخلق لديك بعض الحساسية خاصة إن تمّ مقارنتك ببعض الجيران والأقارب الذين هم في مثل سنك، أو تزوجوا في نفس الفترة التي إرتبطت فيها والذين أنجبوا أو سيزدان فراشهم بوليّ العهد قريبا

لا تعش الإحباط وحاول خلق المزيد من الألفة بينك وبين زوجتك بهدف تعزيز وتوطيد علاقتكما، ولتجعل من مسألة الإنجاب رزقا سيسوقه الله لك في الوقت المحدد، ولا تحكم على أنثى إرتبطت بك أنها ستكون سببا في حرمانك من نعمة الأبوة وعوض أن تبحث عن الكلمات التي تفاتحها بها في الموضوع عليك أن تكون مباشرا معها في طرح الموضوع بلا تجريح في وقت لاحق، وإن طال بكم الإنتظار فزيارة الطبيب أمر واجب