منتهى حلمي عرفان زوجي….

أفيكون الهجر جزائي؟

أنا لست أنثى عادية، أعي جيدا أنني كذلك فأنا لا أمرّ مرور الكرام في اي مجلس كان، الجميع يطري عليّ والكل يتكلم عن جمالي وأناقتي ومن يعرفني يشيد بذكائي وحنكتي في تدبر أموري وفي إدارة أمور البيت، عدا من أحمل إسمه، زوجي الذي يراني إنسانة عادية،

فمهما عملت ومهما بدلت،لا اسمع كلمات الشكر والثناء، وليس لي من حظ في الدنيا لأجد لدى زوجي العرفان بما أقدمه له من تضحيات أراها واجبا عليّ. لكن لا أخذ بلا عطاء.

سيدتي عديد الرجال قبل زوجي تمنّوا قربي إلا أنني إخترت من مال إليه قلبي، أفهكذا يكون جزائي؟

الرد:

يخيب العديد من الأزواج في معظم مراحل الحياة الزوجية في منح زوجاتهم الإرتواء العاطفي الذي تردنه أو تطلبنه منهم، هذا الإرتواء هو الجرعة التي يمكنها من رفع مستوى الأداء والتضحيات لدى الزوجة التي تحرص كل الحرص على أسرتها وسعادتها وتماسكها. وفي الغالب هذا النوع من الزوجات يتميز بالعاطفية الزائدة عن اللزوم،

استرسلت في ذكر عظيم التضحيات التي منحتها لأسرتك وزوجكـ، ولم تتواني عن ذكر مناقبك وخصالك التي كانت قبل زواجك تجلب لك المعجبين وطالبي الوصال.لكنك في المقابل أختاه لم تذكري عن طباع زوجك شيء، فربما كان من النوع الكتوم الذي يرى ولا يعبّر، لربّما كان من ذوي الشخصية التي تقدر بالأفعال وليس بالأقوال، فتكفي ثقته لما تقومين به ويكفي أنه يحمل لك جميل صون البيت وتربية الأولاد،

ليس من العيب أن تواجهي زوجك بأن يكون لك شاكرا إفهمي منه ما يجول بفكره وجسي نبضه حول ما ترينه أنت يحط من شأنك، لربما تجدين لديه من التفسيرات ما قد يغنيك عن كل هذه التساؤلات التي تدور بمخيلتك. كذلك، لا أنصحك أن تتعاملي بنفس السياسة التي يعاملك بها زوجك،

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