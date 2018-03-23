منتوجات التجميل الأجنبية تستهوي الجزائريات

المجتمع
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منتوجات التجميل الأجنبية تستهوي الجزائريات صورة مركبة النهار اونلاين
بقلم ليليا بن فرحات

رغم منع الإستيراد ووضع قيود وشروط، لإدخال بعض المواد الكمالية، تبقى المركات الكبرى للتجميل تستهوي العديد من الجزائريات.

وقال أصحاب محلات بيع مواد التجميل، أنه في ظل إنعدام علامات محلية للمكياج، خاصة وأن الجزائر لم تعطِ أهمية لهذه الإستثمارات.

تبقى الماركات العالمية هي المنتوج الأول الذي تلجأ إليه العديد من النساء.

مشيرا الى أن العديد من الجزائريات يستعملن بعض المواد التجميلية الخاصة بتظيف البشرة والشعر، المحلية الصنع،

حيث تمثل هذه المواد ما نسبته 2بالمائة.

أغلبيتها متكونة من مواد طبيعية ذو نوعية وجودة عالية، حيث عرفت إقبالا كبيرا من الزبائن.


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