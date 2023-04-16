منجما الفوسفات بتبسة والحديد بتندوف: اجتماع تنسيق ومتابعة لمشاريع النقل بالسكك الحديدية

ترأس وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, رفقة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ. اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, اجتماع تنسيق ومتابعة بخصوص مشاريع النقل. لاستغلال مشروعي غارا جبيلات والفوسفات المدمج, حسبما أفاد به بيان صادر عن وزارة الطاقة والمناجم.

وجاء ضمن المصدر نفسه, ان وزير الطاقة والمناجم, رفقة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. وبحضور إطارات من الوزارتين, “تراس اجتماع تنسيق. ومتابعة بخصوص مشاريع البنى التحتية ذات الصلة بالمشروعين الهيكليين لمنجم الحديد بغارا جبيلات. ومشروع الفوسفات المدمج, على غرار مشاريع النقل بالسكك الحديدية”.

وشكل اللقاء, يضيف البيان, فرصة للنظر في الإشكالات المطروحة. من أجل رفع العراقيل لانطلاق مشاريع جديدة وتسريع مراحل انجاز المشاريع الجارية.

كما تم, خلال هذا الاجتماع, الاستماع الى عرضين, قدمهما المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات. ومتابعة الاستثمارات في السكك الحديدية (انسريف). حول آخر مستجدات مشاريع خطوط السكك الحديدية المنجمية عنابة- تبسة- جبل العنق- بلاد الهدبة. وكذا مشروع السكة الحديدية المنجمية غارا جبيلات- بشار- ميناء أرزيو.

كما تم التطرق الى مشاريع إعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية الكائنة وتطويرها في إطار مشروع الفوسفات المدمج. من إطلاق أش غال ازدواجية, عصرنة وتصحيح المسار لأجل رفع قدرة استيعاب هذا الخط المنجمي (عنابة, جبل العنق).