منجم الزنك والرصاص لوادي أميزور .. كل الشروط متوفرة لإنطلاقه

كشفت المديرة العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم، نجيبة بورنان عن الانتهاء من دراسات الجدوى والإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستغلال المنجمي لمنجم الزنك والرصاص بوادي أميزور ببجاية.

وفي حوار خصت له وكالة الانياء الجزائرية أكدت نجيبة بورنان أن كل الشروط متوفرة لإطلاق وإنجاز المشروع الذي وصفته بالاستراتيجي بالنسبة للاقتصاد الوطني.

واضافت ذات المسؤولة تم الإنتهاء “من كل الدراسات الضرورية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، لا سيما دراسة الجدوى المفصلة التي تشمل عدة جوانب فنية، أي الاستكشاف والاستغلال والمعالجة والتخطيط المنجمي والأثر على البيئة، وكذا الدراسة الفنية والاقتصادية مع النمذجة الاقتصادية، علاوة على اعداد دراسة سوق من أجل القدرة على اثبات مردودية هذا الاستثمار”.

كما كشفت ذات المتحدثة لوأج عن انجاز هاته الدراسات من طرف المكاتب الدولية، بإسهام السلطات المحلية والوطنية وفاعلي المجتمع المدني والأسرة الجامعية وكذا مكاتب الدراسات الوطنية.

وسيمكن هذا المشروع من استحداث 700 منصب عمل مباشر و4.000 منصب عمل غير مباشر وتقليص الواردات وتلبية السوق الوطنية وتصدير الفوائض وكذا المساهمة في تنمية ولاية بجاية.