منجم الزنك والرصاص ببجاية.. الجزائر تتباحث المشروع مع المتعامل الأسترالي

تباحث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم مع فانغ شانغ، الرئيس المدير العام للشركة الأسترالية للمناجم “تيرامين”.

وحسب بيان الوازرة خلال اللقاء تم وضع اللمساء الأخيرة للانطلاق الفعلي في استغلال مشروع منجم الزنك والرصاص ببجاية.

وحضر اللقاء إطارات الوزارة والرئيس المدير العام لمجمع سونارام، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة، مديرة الشركة المختلطة الجزائرية الأسترالية المكلفة بإنجاز المشروع، بالإضافة الى المدير العام والمدير التقني لشركة “تيرامين”.

وتطرق الطرفان إلى مشروع منجم الزنك والرصاص بأميزور تالة حمزة (بجاية). كما أشاد الجانبان بالنتائج “المثمرة” للتعاون بين مجمع “سونارام” وشركة “تيرامين” في هذا المشروع.

كما كان اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز هذا التعاون ليشمل مشاريع منجمية أخرى في الجزائر مستقبلا، بالنظر الى مستوى العلاقات والثقة التي تربط المجمعين.

في هذا الإطار، جدّد عرقاب، تأكيده على “الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع الذي يندرج في إطار تنمية وتطوير قطاع المناجم وبعث النشاطات المنجمية”، مشيرا إلى “الآثار الإيجابية العديدة المنتظرة من تجسيد هذا المشروع، سواء للاقتصاد الوطني بصفة عامة او ما تعلق بالتنمية الاقتصادية للمنطقة بصفة خاصة”.

من جانبه، أعرب شانغ عن ارتياحه التام، للمستوى المحرز بهذا المشروع، وأكد عزم شركة تيرامين، على جعله نموذجاً مرجعياً في هذا المجال.