منجي يدعو إلى تعميم العمل بالنظام المعلوماتي الجديد لتسيير الأنشطة التجارية للموانئ

ترأس وزير النقل، منجي عبد الله، اليوم الأحد، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة و المدير العام بالنيابة لمجمع الخدمات المينائية وعدد من إطارته، حيث خصص هذا اللقاء لعرض النظام المعلوماتي الجديد لتسيير الأنشطة التجارية للموانئ.

وحسب بيان الوزارة، فإن البرنامج المعلوماتي الذي تم عرضه هو عبارة عن منصة رقمية تجمع كل المتدخلين (ممثلي الهيئات العمومية و المتعاملين الإقتصاديين) وتهدف إلى تبسيط و توحيد الإجراءات الخاصة بالتعاملات من خلال:

– تتيح هذه المنصة الرقمية للمسيرين والمتعاملين على حد سواء مباشرة الإجراءات إلكترونيا وتتبع مسار بضائعهم إنطلاقا من المصدر إلى غاية الوصول.

– التجريد المادي للوثائق والمتابعة عن بعد.

– إضفاء أكثر مرونة في تخصيص أرصفة إستقبال السفن و مدة الشحن و التفريغ.

– إشراك جميع المتدخلين ضمن هذه المنصة لتبسيط الإجراءات والتحكم في مدة العبور.

– تفادي غرامات التأخير المنجرة عن عدم إسترجاع الحاويات في الوقت المحدد لها قانونيا، ما سيساهم في الحد من نزيف العملة الصعبة.

– خلق توازن في نشاط الموانئ و إستغلال الفضائات بشكل أنجع.

وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى الإسراع في تعميم العمل بهذا النظام على مستوى السلسلة اللوجيستية للنقل البحري كاملة، بإشراك جميع المتدخلين، خاصة أن هذا النظام يدخل ضمن إستراتيجية السلطات العليا للبلاد التي تسعى إلى ترقية الواجهة البحرية للجزائر، من خلال جعل موانئنا أكثر جاذبية على الصعيد الإقليمي و الدولي، بتعاملات عصرية ومرونة في تسيير الحركية التجارية.

في الأخير، أكد الوزير، على ضرورة التماشي مع القوانين و التنظيمات و كذا المعايير الدولية المعمول بها في مختلف الإجراءات المبرمجة في هذا النظام، وإستغلال جميع المعلومات و الإحصائيات المنبثقة عنه في تطوير مجال النقل البحري و تحسين أداء الموانئ التجارية التي تعتبر محركا أساسيا نحو تنمية إقتصادية مستدامة.

منجي يوجه تعليمات لتطوير أداء النقل البحري وتسيير الموانئ

وجه وزير النقل منجي عبد الله، اليوم السبت، تعليمات لتطوير أداء النقل البحري وتسيير الموانئ. كما شدد بضرورة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومراعاة التزامات القطاع بمخطط عمل الحكومة بترتيب الأولويات والإسراع بتطبيقها.

في حين، أكد وزير النقل، على تحيين النصوص القانونية المؤطرة لهذا النشاط بما يتماشى مع قوانين المنظمة الدولية البحرية. وكذا مختلف التزامات الجزائر على الصعيد الدولي. إضافة إلى وضع برنامج عمل يتضمن تعهدات القطاع في إطار مخطط عمل الحكومة من الناحية القانونية وتنمية الاقتصاد البحري للبلاد.

كما شدد الوزير على ضرورة عصرنة تسيير نشاطات النقل البحري والموانئ بوضع نظام معلوماتي يسمح بتحديث تسيير هذا النمط وتطويره. وكذا ايلاء أهمية قصوى لجانب التكوين وتطوير القدرات البشرية وعصرنة نظم التسيير بما يتماشى والمعايير الدولية.

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في حين، دعا مسؤول قطاع النقل إلى التوجه سريعا إلى التجريد المادي ورقمنة جميع الإجراءات المتعلقة بنشاط النقل البحري. وتسيير الموانئ مع التركيز على خدمات إلكترونية ناجعة لفائدة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين. وكذا إعادة النظر بنشاطات المناولة، بهدف حصرها ودراسة إمكانية اللجوء إلى السوق الوطنية للتخفيف من تحويلات العملة الصعبة نحو الخارج.

للإشارة، ترأس منجي عبد الله، اليوم السبت، اجتماعاً تنسيقيا يتعلق بنشاطات النقل البحري للمسافرين والبضائع والموانئ. وهذا في إطار الوقوف على مساهمة قطاع النقل في تنفيذ مخطط عمل الحكومة.

كما قدم المدير العام للبحرية التجارية والموانئ الذي كان مرفوقا بإطارات المديرية العامة،عرضا تضمن إستراتيجية وخطة العمل المسطرة لتطوير المجال. وكذا مختلف التدابير المتخذة، كما تم التطرق إلى المشاريع المستقبلية التي تعول عليها الحكومة للنهوض بهذا النمط وترقيته.