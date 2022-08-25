منجي يشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان دخول إجتماعي سلس

أشرف وزير النقل، منجي عبد الله، اليوم الخميس 25 أوت 2022، على جلسة عمل بحضور المدراء العامين لمؤسسات النقل التي تشرف على تقديم الخدمة العمومية لفائدة المواطنين.

لدى افتتاحه لجلسة العمل، ذكر الوزير بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات لضمان دخول اجتماعي سلس يستجيب لتطلعات المواطنين وإنشغالاتهم المتعلقة بمجال النقل عن طريق توسيع نطاقه والعناية بنظافة وسائل، و التكفل بالمواطنين العائدين إلى الجزائر وكذا الجالية المغادرة للتراب الوطني.

كما شدد السيد الوزير على ضرورة إشراك الشريك الاجتماعي والعمل سويا على إعداد وتنفيذ برامج العمل للمؤسسات المعنية.

في هذا الاطار، قدم المدراء العامون للمؤسسة العمومية للنقل الحضري و الشبه حضري لمدينة الجزائر و ضواحيها “إيتوزا” و شركة الخطوط الجزائرية و الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وكذا شركة تسيير مطار الجزائر تقارير عن المخططات المدرجة ضمن الاستعداد للدخول الاجتماعي، حيث تم إتخاذ جميع التدابير و الاجراءات الهادفة إلى تحسين الخدمة والتكفل الجيد بالمواطنين.

في الأخير، تم توجيه الدعوة للمدراء العامين الحاضرين بضرورة التواصل عبر كل الوسائل المتاحة من أجل إعلام المواطنين ببرامج العمل وكل المستجدات التي تهمهم.