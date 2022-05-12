منجي يكشف موعد الإنطلاق في إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين ولاية خنشلة وعين البيضاء

كشف وزير النقل، منجي عبد الله، اليوم الخميس، موعد الإنطلاق في إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين ولاية خنشلة وعين البيضاء .

وذلك خلال الإجتماع الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة و المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات و متابعة الإستثمارات في السكك الحديدية وعدد من كوادرها، أين أسدى الوزير تعليمات بضرورة تسريع كل الإجراءات التقنية من أجل إنطلاق الأشغال في نهاية الشهر الجاري على أكثر تقدير.

ويندرج هذا الإجتماع ذلك في إطار تجسيد إلتزامات رئيس الجمهورية وتعهداته المتعلقة بالبرنامج الخاص بولاية خنشلة، وخاصة مشروع إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين ولاية خنشلة و عين البيضاء ولاية أم البواقي على طول 50 كلم.

وحسب بيان وزارة النقل، فقد قدم المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الإستثمارات في السكك الحديدية عرضا حول الوضعية العامة لهذا المشروع ومختلف تفاصيله التقنية المتعلقة بالدراسات و مختلف الإجراءات العملياتية المبرمجة للإنطلاق في أشغال هذا الخط في أقرب الآجال.

وفي هذا السياق، قدم الوزير تعليمات تمحورت حول:

1- ضرورة تسريع كل الإجراءات التقنية من أجل إنطلاق الأشغال في نهاية الشهر الجاري على أكثر تقدير.

2- إتمام عملية المعاينة و تخصيص الأراضي المعنية بمسار هذا الخط.

3- رفع جميع التحفظات المسجلة ومعالجتها.

وفي الأخير، ذكر السيد الوزير بأهمية هذا المشروع الهيكلي الحيوي الذي تعول عليه السلطات العمومية في فك العزلة وخلق ديناميكية في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي.

منجي يجري اجتماعا مع المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

ترأس وزير النقل منجي عبد الله، اليوم الأحد، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة وكل من المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وعدد من كوادرها.

وكذا المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الإستثمارات في السكك الحديدية وعدد من إطاراتها.

وفي كلمة إفتتاحية، ذكر الوزير بمهام هذه المؤسسات الحيوية التي تقدم خدمة عمومية يجب أن ترقى لتطلعات المواطنين إذ تعتبر جزء لا يتجزأ من يومياتهم.

وذلك من خلال فك العزلة وربط مختلف ربوع الوطن. كما أنها تساهم وبشكل كبير في تنمية النشاطات الاقتصادية وخلق ديناميكية مستدامة.

من جهته، قدم المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عرضا حول وضعية المؤسسة و نشاطاتها ومختلف الإمكانيات التي تتوفر عليها.

سواء تعلق الأمر بنقل المسافرين أو البضائع. كما تم التطرق إلى الإستراتيجية المسطرة و الرؤية الجديدة للرفع من أداء الشركة على المدى القريب، المتوسط و البعيد.

وفي ذات السياق، عرض المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الإستثمارات في السكك الحديدية، مختلف المشاريع الهيكلية الهامة التي تم إنجازها والمشاريع قيد الإنجاز والأهداف المسطرة ضمن البرنامج الوطني لتطوير النقل بالسكك الحديدية.

وفي الأخير، قدم الوزير توجيهات تمحورت حول ضرورة عصرنة وتطوير أداء هذه المؤسسات من خلال

تحديث نظم التسيير وجعلها أكثر نجاعة.

بالإضافة الى التحكم في التكاليف من خلال إستراتيجيات واضحة المعالم و بأهداف في المتناول.

مع الإعتماد على نظام معلوماتي شامل خاصة فيما يتعلق بتسيير القدرات البشرية. وتطوير الخدمات عن طريق الإعتماد على الرقمنة و مختلف الوسائل الإلكترونية.

والتكفل الجيد بالإنشغالات المعبر عنها من طرف المواطنين، والإعتماد على مختلف الوسائل التكنولوجية المتاحة في العملية الإتصالية وتوسيع نطاقها.