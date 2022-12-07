منحة الإنتفاع والتحفيز والقوانين الأساسية على طاولة وزير الصحة

إستقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي، بمقر الوزارة، أعضاء مكتب النقابة الوطنية لممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية برئاسة الدكتور محمد يوسفي.

وحسب بيان للوزارة، فقد أكد وزير الصحة على ضرورة فتح المجال للنقاش والحوار والتشاور. وكذا إيجاد حلول نهائية لجملة المشاكل العالقة مع الأخذ بعين الإعتبار جميع الإقتراحات. مشيرا إلى أن تحقيق ذلك هو مبتغى الإدارة المركزية والنقابات هم “شركاؤنا الدائمون”.

كما شدّد وزير الصحة على أهمية فتح فضاء للحوار الدوري قصد إيجاد الآليات الكفيلة بتطوير قطاع الصحة. من خلال توفير الظروف اللازمة لمهنيي القطاع وتنفيذ الإستراتيجيات المسطرة من قبل الوصاية ممثلة في مخطط عمل نشاطات المريض بمحاوره السبعة.

من جهته، عرض أعضاء النقابة الوطنية لممارسي الاخصائيين الصحة العمومية عددا من الملفات التي تهمهم. وطلبوا من وزير الصحة التدخل و النظر فيها وعلى رأسها منحة الإنتفاع، إقرار تدابير تحفيزية جديدة لصالح الأطباء الممارسين، القوانين الأساسية الخاصة بهم.

كما أكد محمد يوسفي إستعداد نقابته للمساهمة في جميع الجهوذ الكفيلة بتطوير القطاع في جو مناسب. يقوم على الحوار والتشاور والثقة والإعتماد على مزيد من الجهوذ من طرف الإدارة المركزية. بهدف توضيح الرؤى فيما يخص الممارسين المتخصصين و الملفات العالقة.

واستمع وزير الصحة للإشغالات المطروحة من قبل أعضاء النقابة بكل إهتمام. وجدّد دعمه المطلق لمطالبهم وكذا مطالب جميع مهنيي قطاع الصحة، من خلال الإلتزام وأخذ بعين الإعتبار مطالب كل النقابات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور