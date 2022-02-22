منحة البطالة.. إبرام إتفاقية بين بريد الجزائر والوكالة الوطنية للتشغيل

تم اليوم الثلاثاء إبرام إتفاقية بين بريد الجزائر والوكالة الوطنية للتشغيل تتعلق بمنحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية.

وحسب مؤسسة بريد الجزائر فإن الإتفاقية تتعلق بتقديم خدمة “التحويلات المتعددة”. أين سيتم صب منحة البطالة من طرف وكالة التشغيل للمستفدين منها وذلك عبر مكاتب البريد.

وحضر مراسيم التوقيع المدير العام لبريد الجزائر لؤي زيدي وكذ المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل عبد القادر جابر بمقر المديرية العامة . وتندرج هذه الإتفاقية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن منحة البطالة

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أنهت الوكالة الوطنية للتشغيل إلى علم كافة الشباب طالبي الشغل الراغبين في الاستفادة من منحة البطالة. أن أول مرحلة في العملية تتم عبر التسجيل لدى مصالح الوكالة.

ودعت الوكالة الوطنية للتشغيل كل طالبي الشغل غير المسجلين لدى مصالحها إلى التسجيل عن بعد بالولوج إلى موقع الوكالة.

من جهة أخرى، أحاطت الوكالة الوطنية للتشغيل إلى علم طالبي الشغل المسجلين لدى مصالحها. أن عملية الاستفادة من منحة البطالة تتم حصريا عبر المنصة الرقمية minha.anem.dz.

كما تسمح ذات المنصة لطالبي الشغل تسجيل معلوماتهم الشخصية والتأكد من استيفائهم شروط الاستفادة من المنحة. ثم حجز موعد المقابلة مع مستشاري التشغيل للملحقة المحلية للتشغيل التابعين لها إقليميا. مرفوقين بوصل موعد المقابلة وكذا وثيقة التعهد للتأكد بمن صحة المعلومات المصرح بها.

وعليه، تدعو الوكالة الوطنية للتشغيل إلى ضرورة التقيد باحترام مواعيد المقابلة المبرمجة مسبقا قبل التنقل إلى الملحقة المحلية للتشغيل. وأن تحيين التسجيل لدى مصالحها يتم بصفة آلية.

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