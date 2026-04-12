منحة البطالة.. إجراءات مستعجلة لفائدة الشباب غير المستفيدين

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على ضرورة التكفل الفوري والفعّال بانشغالات الشباب الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من منحة البطالة عن بعد عبر منصة “إنصات”.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا خصص لتقييم نشاطات الإدارة المركزية ومتابعة تنفيذ التوجيهات السابقة.

إذ شدد الوزير على أهمية ضمان معالجة الطعون المقدمة من طرف هذه الفئة في آجال معقولة وبالنجاعة المطلوبة.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير على مواصلة وتسريع برامج الرقمنة وتعميم الخدمات عن بعد. بما يضمن استفادة المرتفقين من مختلف الخدمات دون الحاجة إلى التنقل إلى الشبابيك.