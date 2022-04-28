منحة البطالة .. إعادة برمجة المواعيد المحجوزة

أصدرت الوكالة الوطنية للتشغيل بيانا حول المنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل في منحة البطالة.

وأوضحت الوكالة في بيانها عبر حسابها على الفيسبوك انه تم إعادة برمجة المواعيد المحجوزة. المقررة أيام 01 و02 و03 ماي 2022 .

وبهذا تعلم الوكالة كافة المسجلين على مستوى منصة البطالة والذين تم حجز مواعيد ايام 01 و02 و03 ماي 2022. انه تم إعادة برمجة مواعدهم. وسيتم إعلامهم بخصوص المواعيد الجديدة عبر رسائل نصية قصيرة.

إستفاد أزيد من 900 ألف شخص من منحة البطالة بعد قبول ملفاتهم حسب ما كشفه يوسف شرفة وزير العمل والتشغيل الضمان الإجتماعي.

وخلال رده على اسئلة لجنة الصحة واللشؤون الإجتماعية بالبرلمان أوضح شرفة عدد الـملفات الـمقبولة 917.125 ملفا إلى غاية 18 أفريل 2022. وذلك من اصل 1.501.799 مسجل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

وهذا يضيف الوزير تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية ولتسيير هذه الـمنحة تم استحداث منصة رقمية تقوم على التنسيق الإلكتروني بين قواعد البيانات الـمتوفرة على مستوى القطاع.

كما كشف يوسف شرفة عن إدماج 186.957 منتسبا في مناصب عمل دائمة سيضاف إليهم 45.714 منتسبا. سيتم إدماجهم في رتبة مستشار بيداغوجي على مستوى قطاع التربية الوطنية.

أما بالنسبة للقطاع الاقتصادي فقد تم إدماج 3.629 مستفيدا من القطاعين العام والخاص. ومن أجل استكمال هذه العملية التي تشمل كل القطاعات. أكد شرفة أنه تم تمديد آجال عملية الإدماج إلى نهاية سنة 2023 بموجب نص تنظيمي.

وأوضح وزير العمل بخصوص جهاز نشاطــات الإدمـاج الاجتمـاعي (DAIS)، أنه تم إصدار النصوص التنظيمية. التي تسمح بتحويل عقود منتسبي هذا الجهاز إلى عقـود غير محددة الـمدة وبالتوقيت الجزئي. كما اكد شرفة انه تم إحصاء ما يقارب 181.000 مستفيد سيتم تحويل عقودهم قبل نهاية 2022.

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كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل اليوم عن أزيد من نصف مليون طالب عمل لأوّل مرة من بينهم 63 بالمائة نساء، معنيون الى غاية اليوم بمنحة البطالة. والتي سيشرع في صبها ابتداء من 28 مارس الجاري.

وفي تصريح لوأج أوضج عبد القادر جابر انه الى غاية اليوم بلغ 580 ألف شخص، من بينهم 63 بالمائة نساء، وأن 38 بالمائة متحصلين على شهادات جامعية. وأيضا أزيد من 19 بالمائة متحصلين على شهادات التكوين المهني، إضافة إلى 43 بالمائة يمثلون فئات أخرى”.

كما أن منحة البطالة ستمكن المعنيين من الحصول على بطاقة “شفاء” للاستفادة من بعض خدمات الضمان الاجتماعي.

وفي ذات السياق أشار ذات المسؤول ان عدد طالبي العمل الذين قاموا بالتسجيل الأولي عبر المنصة الالكترونية “منحة”. منذ 25 فيفري الفارط للاستفادة من منحة البطالة، قدر بـ ” 1.080.000 شخص. من بينهم 92 بالمائة تحصلوا على مواعيد للتوجه إلى المرافق المحلية للتشغيل”.

وسمحت الغتفاقية بين بريد الجزائر والوكالة بفتح 166 ألف حساب بريدي لفائدة طالبي العمل المسجلين بالوكالة الوطنية للتشغيل الذين ليس لديهم حساب بريدي جار”.