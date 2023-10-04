منحة البطالة.. بيان هام للمستفيدين!

دعت الوكالة الوطنية للتشغيل كافة المستفيدين من منحة البطالة، إلى استخراج رسالة توجيه عبر موقع MINHA.ANEM.DE. وهذا في آجال لا يتعدى 72 ساعة.

كما يتعلق الأمر بكل المستفيدين من منحة البطالة، الذين تلقوا رسالة قصيرة SMS بخصوص دورة أكتوبر للتكوين.

ويتم التوجه مباشرة إلى مركز التكوين المذكور في رسالة التوجيه من أجلف المصادقة عليه بذات المركز مرفوقين بالوثائق. وهي رسالة توجيه لاستفادة من تكوين تأهيلي مستخرجة من منصة منحة، شهادة مدرسية، شهادة ميلاد، صورتين شمسيتين.

كما أن المستفيدين ملزمون بالتقرب إلى ملحقة التشغيل التابعة لهم مرفوقين برسالة التوجيه المصادق عليها من المركز بهدف إدراج معلوماتكم الخاصة في نظام منحة.