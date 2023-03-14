منحة البطالة.. بيان هام للمستفيدين

أعلنت المديرية العامة للوكالة الوطنية للتشغيل، عن استحداث نظام مراقبة على البطاقية الوطنية للمستفيدين من منحة البطالة. لضمان الاستفادة الصحيحة والشفافة.

كما حذرت “لانام” كافة المستفيدين من هذه المنحة من تصاريح كاذبة أو تزوير للوثائق أو التحايل من أجل الاستفادة من المنحة. ويترتب عن هذا الفعل عدة إجراءات في قانون العقوبات التوقيف النهائي للاستفادة من المنحة. وتحصيل المبالغ المالية التي تم صبها بدون وجه حق. والمتابعة الجزائية في حالة عدم الاستجابة لتحصيل المبالغ المالية غير المستحقة.

وجاء القرار حسب بيان “لانام” بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 70 – 22 المؤرخ في 10 فيفري 2022. الذي يحدد كيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها.

أزيد من 82 ألف مقعدا بيداغوجيا لتكوين المستفيدين

يوفر قطاع التكوين والتعليم المهنيين 82.790 مقعدًا بيداغوجيًا جديدًا لتكوين المستفيدين من منحة البطالة في 105 تخصصات من 18 شعبة مهنية.

وأوضح مدير التوجيه والامتحانات والتصديق بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، رشيد الحاج مسعود، في تصريحات نقلتها الإذاعة الجزائرية، أنّ “عدد المقاعد البيداغوجية الجديدة التي يوفرها القطاع للدخول القادم دورة فيفري (2022-2023)، يقدّر بـ 321.305 مقاعد بيداغوجية جديدة”.

موضحا أن من بينها 82.124 مقعدًا جديدًا في نمط التكوين عن طريق التمهين. و59.591 آخر في نمط التكوين الحضوري، و2.490 مقعد في التكوين عن بعد.

ومن بين مجموع المقاعد البيداغوجية الجديدة، يوفّر القطاع أيضا “14.316 مقعدًا بيداغوجيًا جديدًا لتكوين المرأة الماكثة في البيت”.

وكذا 12.813 آخر في الدروس المسائية و3670 مقعدًا جديدًا للتكوين في الوسط الريفي.

بالإضافة إلى 495 مقعدًا بيداغوجيًا جديدًا في إطار جهاز محو الأمية – التأهيل المهني.

ويوفّر القطاع 82.790 مقعدًا بيداغوجيًا جديدًا لتكوين المستفيدين من منحة البطالة في 105 تخصصات من 18 شعبة مهنية.

إضافة إلى 64 مقعدًا آخرًا لفائدة فئة ذوي الإعاقة، من بينها تلك الموجهة للمعاقين حركيًا.