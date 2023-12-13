منحة البطالة..  تنصيب 31 ألف بطال

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، عن تنصيب تقريبا 31 ألف بطال مستفد من منحة البطالة. التي جاءت صونا لكرامة الشباب البطال.

كما أشار بن طالب، إلى أن من 2 مليون مستفيد من منحة البطالة، تم تحويل أكثر من 300 ألف بطال للتكوين، والذين لديهم حظوظ كثيرة في مناصب العمل.

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وفي وقت سابق، أكد الوزير، أن عدد المستفيدين من منحة البطالة من ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ 3357 مستفيد إلى غاية 30 نوفمبر 2023.

وقدر اجمالي التحويلات المالية الموجهة للأشخاص بـ 1769,97 مليار دج، منها 457,47 مليار دينار لتغذية منحة البطالة لفائدة 2.350.000 مستفيدا.