منحة البطالة.. قبول أزيد من 5500 ملف من بين أزيد من 413 ألف طلب

تمت الموافقة على أزيد من 5500 ملف تقدم به أزيد من 413 ألف طلب للاستفادة من منحة البطالة عبر المنصة الرقمية. وذلك حسب ما حسب كشفه عبد القادر جابر المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل.

وأوضح عبد القادر جابر أنه منذ فتح المنصة الرقمية “منحة” والتي تم إطلاقها في 25 فيفري الماضي تم إستقبال أزيد من413 ألف طلب للاستفادة من منحة البطالة .

وفي تصريح خص به القناة الإذاعية الأولى قال المدير العام للوكالة أن أزيد من 13 الف طالب عمل تمكن من حجز موعد. ومن المنتظر ان يتم إستقبال أزيد من 92400 طالب عمل معني هذا اليوم عبر كامل وكالات التشغيل.

وتابع جابر ان وزاراة العمل نصبت لجنيتين من قطاعات مختلفة للتنسيق والسهر على إنجاح عملية الإستفادة من هذه المنحة.

وللإشارة فقد قرر رئيس الجمهورية بصب منحة البطالة بداية مارس 2022 على شكل راتب بقيمة 13 ألف دينار. سيستفيد منها 620 ألف بطال مسجل لدى مكاتب التشغيل.

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوم وزاري مشترك وقعه وزراء العمل ،المالية، الداخلية، والتكوين يتضمن كيفيات دفع منحة البطالة للمستفيدين منها.

طالع أيضا: