منحة البطالة لذوي الاحتياجات الخاصة.. أكثر من 3 ألاف مستفيد

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن عدد المستفيدين من منحة البطالة من ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ 3357 مستفيد إلى غاية 30 نوفمبر 2023.

وفيما يخص الضمان الاجتماعي، أوضح وزير العمل، أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تحظى بتسهيل الانتساب لفائدة الأشخاص غير الناشطين منه. الذين يستفيدون من التغطية الاجتماعية الممنوحة للفئات الخاصة، مقابل نسبة اشتراك مخفضة تدفعها الدولة مقابل الحق في الاستفادة من الخدمات العينية للتأمين عن المرض.

كما أضاف الوزير، أن صناديق الضمان الاجتماعي المعنية تتكفل بتعويض تكاليف الأعضاء الاصطناعية ولواحقِها للمؤمن لهم اجتماعيا. وذوي حقوقهم التي يوفرها الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقِها. بالإضافة إلى توفير سلسلة من الأجهزة والمنتجات التي تغطي عددا كبيرا من أنواع الإعاقات والاحتياجات.

ومن جهة أخرى، كشف بن طالب، في إطار تقريب خدمات صناديق الضمان الاجتماعي من الفئات الهشة بفعل المرض أو الإعاقة غير القادرة على التنقل، قامت مصالح الضمان الاجتماعي بـ26.446 زيارة منزلية إلى نهاية أكتوبر 2023.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير أن الاتفاقية التي تم التصديق عليها اليوم تهدف إلى تحديد إطار التعاون والتنسيق بين القطاعين الوزاريين. لترقية وتعميم ممارسة الرياضة في وسط العمل. تدعيم مبادرات الشباب في مجال الرياضة والشباب. إشراك المؤسسات والأجهزة تحت الوصاية لتحقيق أهداف كلا القطاعين. مشددا على أن مجال التعاون بين الطرفين يتمثل في تعميم، ترقية وتأطير الممارسات الرياضية في الوسط العمالي، مع تشجيع المرأة العاملة على الانخراط في هذا المجال. العمل على إبراز قدرات الشباب الرياضية ومرافقتهم من أجل استحداث نشاطات متعلقة بها. تبادل وتحيين المعلومات حول النشاطات الشبانية والرياضية المستحدثة من قبل الشباب. الاستغلال العقلاني للإمكانيات المتوفرة لدى القطاعين؛ ترقية الرياضة في الأوساط المهنية.