منحة البطالة.. هذا ما قاله وزير العمل

قال وزير العمل والضمان الإجتماعي عبد الحق سايحي، أن درائرته الوزارية اعتمدت مسارا إصلاحيا يرتكز على تعزيز رقمنة الوساطة. عبر تحديث أجهزة التشغيل وتطوير منصات رقمية تسمح بضبط المعطيات الإحصائية. وتحسين شفافية عروض العمل.

وعن منحة البطالة أكد سايحي، أنها ليست دعما ظرفيا بل آلية اجتماعية فعالة. تهدف إلى حماية الشباب خلال فترة بحثهم عن العمل وتوفير مسار مرافقة يشمل التكوين والتوجيه. ويضمن لهم مرحلة انتقالية آمنة نحو الإدماج المهني.

وأضاف وزير العمل، أن منحة البطالة تترجم التزام الدولة بمبدأ عدم ترك أي شاب دون مرافقة. مضيفا أن الدولة رصدت أكثر من 420 مليار دج لمنحة البطالة. إضافة إلى اعتماد ميزانية هامة لمواكبة الزيادة المقررة برفع المنحة من 15000 دج إلى 18000 دينار.

