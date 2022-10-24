منحة البطالة ومراجعة الأجور.. إجراءات عاجلة شرعت في تنفيذها الحكومة

قال وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، إن مشروع قانون المالية 2023 جاء وسط ظروف دولية استثنائية واضطرابات في سلاسل التموين العالمية. كما أشار، وزير المالية، إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ إجراءات عاجلة منذ سنة 2022. للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتحسينها.

ومن بين هذه الإجراءات –يضيف الوزير- مراجعة الأجور ومنحة البطالة وتحسين الاستثمار وتشجيعه.

في حين، جاءت تصريحات كسالي، خلال عرضه، لمشروع قانون المالية 2023 على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني.