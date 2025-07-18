منحة السفر.. عقوبة تصل إلى 5 سنوات في هذه الحالة

كشف بنك الجزائر في تعليمة عبر حسابه على الفيسبوك عن موعد دخول منحة السفر “750 أورو” حيز التنفيذ.

وأوضحت التعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 جويلية 2025 المتعلقة بحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج أن موعد دخول منحة السياحية الجديدة حيز التنفيذ سيكون بداية من 20 جويلية 2025.

وحددت التعليمة مبلغ وكيفيات منح حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج لفائدة المواطنين المقيمين.

ووفقا للتعليمة المبلغ السنوي الأقصى لحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، المقدم مرة واحدة كل سنة مرجعية بالقيمة المقابلة بالدينار الجزائري لـ 750 أورو.

وتمنح هذه المنحة السياحية للأشخاص البالغين 19 سنة فأكثر750 أور

بينما تمنح 300 أورو للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم 12 سنة وأقل من 19 سنة، في حدود طفلين لكل عائلة.

وأكد بنك الجزائر أن المنحة السياحية المحددة مخصصة للاستخدام الحصري للمسافر الذي منح له. كما أنها لا تطبق أحكام هذه التعليمة في حالة رحلات أداء فريضة الحج.

وهذا المبلغ غير قابل للتراكم من سنة إلى أخرى، ويحتسب ضمن سقف التصريح المنصوص عليه في التنظيم الساري المفعول.

وأشار بنك الجزائر يمنح حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج لمدة إقامة تساوي أوتفوق 7 أيام.

كما يجب تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري المبلغ حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج بما في ذلك العمولة ذات الصلة، خلال مدة أقصاها 3 أيام عمل قبل تاريخ الرحلة، لدى فروع بنك الجزائر أووكالات البنوك.

الوثائق الواجب تقديمها

يجب على المستفيد من هذا الحق تقديم الوثائق التالية:

وثيقة سفر ذهاب / إياب أو وصل ضريبة السفر البري، ووثيقة إثبات دفع ضريبة الوقود.

جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد

نسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر

نسخة من التأشيرة سارية المفعول عند الاقتضاء.

يتم تسليم وصل يثبت دفع القيمة المقابلة بالدينار الجزائري للمستفيد.

عند الاقتضاء، يمكن لأي مواطن مقيم أن يقوم بالإجراءات لصالح زوجته أوذوي حقوقه، وذلك بتقديم شهادة عائلية تثبت صلة القرابة.

بالإضافة إلى التحقق من الوثائق المشار إليها يجب على فروع بنك الجزائر أووكالات البنوك أن تتأكد قبل تحصيل القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف.

يجب ان يكون مقدم الطلب غير مستفيد من حق الصرف خلال 12 شهرا الأخيرة من السنة المرجعية ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذه التعليمة.

وألزمت التعليمية أن مقدم الطلب الذي استفاد من حق الصرف خلال السنة المرجعية السابقة قد قام فعلاً بالسفر إلى الخارج، ويعتد بختم شرطة الحدود.

كيفية تسليم المنحة السياحية الجديدة

يتم تسليم المبلغ من قبل شبابيك بنك الجزائر المتواجدة على مستوى نقاط الخروج من الإقليم الوطني، من خلال تقديم الوثائق الثبوتية

المسافرين جوا

جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد، بطاقة ركوب صادرة عن شركة طيران أوشركة نقل بحري، وكذا وصل تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف.

بالنسبة للمسافرين برا

يتم دفع مبلغ حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج أثناء القيام بإجراءات عبور الحدود.

وذلك بتقديم جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد و وصل تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف.

وشدد التعليمة على انه يترتب على تسليم حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج بضرورة قيام شباك بنك الجزائر بالتسجيل على جواز سفر المستفيد المبلغ الممنوح العملة الصعبة الأجنبية وتاريخ العملية.

العواقب المترتبة في حال الإخلاء بالإلتزامات

يجب على المستفيدين من هذا الحق الذين قضوا مدة إقامة فعلية أقل من 7 أيام إعادة مبلغ هذا الحق إلى فروع بنك الجزائر، في غضون 5 أيام عمل من تاريخ عودتهم.

وألزمت التعليمة في حالة إلغاء السفر، يجب على المستفيد إرجاع مبلغ حق الصرف الممنوح دون الإخلال بالمتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

ويعرض عدم الامتثال لهذه الأحكام صاحبه، لفقدان حق الصرف لمدة 5 سنوات يتوقف سريان مفعول هذا التعليق لمدة 5 سنوات.

بالنسبة للقاصرين الذين خضعوا له بفعل وليهم الشرعي، بمجرد بلوغهم سن 19 سنة.

وحذرت التعليمة في حال عدم الامتثال الأحكام هذه التعليمة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف من تعريض يعض مرتكبها المتابعات جزائية وفقا للتشريع المعمول به.

كما حذرت التعليمة من اللجوء إلى أي مناورة تهدف إلى تحويل استخدام مبلغ حق الصرف أعلام عن غرضه والذي يؤدي إلى وضعه بين أيدي طرف ثالث لا يحق أن يكون المستفيد الحقيقي له.