منحة العدوى وتعويضات جديدة بأثر رجعي لعمال «نات كوم»

استفاد عمال «نات كوم» من تعويضات منحة العدوى التي يطالبون بها منذ ما يزيد عن 16 سنة،.

والتي سيستفيد منها كل عمال المؤسسة من دون استثناء بنسب متفاوتة، كل حسب الأجر الذي يتقاضاه.

حيث سيتم صب هذه التعويضات بأثر رجعي في حسابات العمال، فضلا عن الأثر الرجعي المتعلق بـ15 من المئة من الأجور.

وكشف مكتب نقابة مؤسسة النظاقة «نات كوم»، عن توصلها لاتفاق مع الإدارة من أجل تعويض العمال .

حول منحة العدوى التي ظل العمال يطالبون بها، مدة 16 سنة، حيث سيستفيد منها كل عمال النظافة من دون استثناء.

رغم احتجاج البعض منهم بشأن قيمة المنحة التي لا تعكس المجهودات التي يبذلونها.

وأشار مكتب النقابة في منشور له على صفحته على «الفايسبوك».

إلى أن أصحاب التصنيف من 3 إلى 8 ومن 1 إلى 10 لم تعجبهم المنحة.

معللين ذلك بأنها قليلة بالنظر للمجهودات الجبارة التي يقومون بها.

حيث أكدت النقابة أنها تتفهم العمال وانشغالاتهم، غير أن هناك مفاجاة جديدة حسبها في انتظارهم.

وأوضح منشور النقابة أن العمال سيستفيدون من تعويضات أخرى، في إطار الاتفاقية الجماعية مع إدارة المؤسسة.

والتي سيتم عرضها، الأسبوع المقبل، على مجلس الإدارة بهدف توقيعها، وبعد تسجيل الاتفاقية على مستوى المحكمة الإدارية ومفتشية العمل.

سيستفيد العمال مباشرة خلال الراتب الذي يلي الإمضاء من تعويضات جديدة تسمح برفع رواتبهم مجددا.

وبخصوص شكاوى بعض العمال حول ارتفاع الضريبة على الدفع، أكدت النقابة بأن هذا الأمر خارج عن صلاحياتها.

غير أنه يمكن تخفيضها مستقبلا، بالنظر لما أكده الرئيس عبد المجيد تبون.

بشأن إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة لمن يتقاضى أقل من 30 ألف دينار جزائري.