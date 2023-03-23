منحة المردودية لعمال التربية .. الوزير يكشف الجديد

شدد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد اليوم ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن إتمام دفع منحة المردودية قبل 30 مارس 2023.

وأكد الوزير على ضرورة إتمام دفع منحة المردودية قبل 30 مارس 2023 وأيضا المخلفات الناتجة عن الزيادات الاستدلالية في الرواتب، لشهري جانفي وفيفري 2023، ولاية بولاية.

وخلال الندوة التي حضرها أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، والمخصصة لمتابعة تنفيذ التعليمات والتوجيهات المسداة في الندوة المرئية المنعقدة يوم 9 مارس 2023، خاصة ما تعلّق بالتكفّل بالمخلّفات المالية بعنوان 2022، وكذلك مواصلة رقمنة العمليات المتبقية ل سيما القرارات المرتبطة بتمدرس التلاميذ وتلك المتعلقة بالمسارات المهنية للموظفين والأعوان.

وحول اللقاءات بين بين أولياء التلاميذ والأساتذة التي تنظمها مؤسسات التربية والتعليم نهاية كل فصل دراسي أمر بلعابد مديري التربية باستغلال هذه المناسبة لإجراء زيارات ميدانية للوقوف على سير هذه العملية. كما أكد الوزير على ضرورة تسيير كل العمليات الكبرى المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل عبر الأرضية الرقمية. أين تم تشكيل لجان كلفت برقمنة ملفات: الحركة التنقلية للموظفين، الخروج والدخول من وإلى الولاية عملية التعاقد، القرارات المتعلقة بتمدرس التلاميذ.